Во время одного из вылетов российский истребитель Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) уничтожил самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем сообщило Минобороны в пятницу, 16 июня.

Ведомство также опубликовало кадры работы российских военных. В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

12 июня экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении. Экипаж нанес ракетно-бомбовый удар в районе населенного пункта Петропавловка.

6 июня штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трем группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые пытались контратаковать на краснолиманском направлении. Экипажи также ударили по шести опорным пунктам, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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