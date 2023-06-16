«РИА Новости»: глава украинской разведки Буданов находится с ранением в Берлине

Во время удара Вооруженных сил (ВС) РФ руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение, о чем сообщил 15 июня «РИА Новости» сотрудник силовых структур РФ со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

По информации агентства, Буданов был доставлен в Германию спецбортом США и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Медики оценили его состояние как тяжелое.

29 мая Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов ВСУ. После этого он перестал появляться публично.

Комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, в том числе заявление о причастности ГУР к терактам против ряда медийных лиц в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает подобные действия.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.