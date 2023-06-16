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Эксперт рассказал о реализации в нелегальном поле более 90% электронных сигарет в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России в настоящее время более 90% электронных сигарет реализуются в нелегальном поле. Об этом заявил сопредседатель экспертного совета по табаку и никотинсодержащей продукции в Госдуме Сергей Катасонов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня.

«Никотинсодержащая продукция — это электронные сигареты, которые в большом количестве находятся в нелегальном поле, фактически это больше 90%. Мы запоздали с маркировкой, но сейчас этот вопрос решен, в декабре будет окончательно розница без маркировки закрыта», — приводит его слова ТАСС с сессии «Борьба с контрафактом как общее дело всей страны».

Катасонов отметил, что в действующих регламентах следует определить перечень запрещенных компонентов.

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Госдума на заседании 1 июня приняла во втором и третьем чтениях закон о комплексном регулировании рынка табака. Он призван усовершенствовать государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства с установлением специализированного контроля в этой сфере.

31 мая депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести унифицированную упаковку для сигарет. Он отметил, что принятый в апреле этого года закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в числе прочего стал началом новой фазы совершенствования антитабачного законодательства.

Госдума 13 апреля приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним. Так, для физических лиц штраф составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость. Также запрещается распространение вейпов на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли.

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