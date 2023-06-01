Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка

Госдума на заседании 1 июня приняла во втором и третьем чтениях закон о комплексном регулировании рынка табака.

Законопроект был инициирован правительством РФ. Он призван усовершенствовать государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства с установлением специализированного контроля в этой сфере.

В качестве модели регулирования табачного рынка взята уже налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка, сказано в пояснительной записке.

Закон вводит лицензирование деятельности, установку требований к оборудованию для производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования. Также вводится регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано на системе маркировки «Честный знак».

Ранее, 31 мая, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести унифицированную упаковку для сигарет. Он отметил, что принятый в апреле этого года закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в числе прочего стал началом новой фазы совершенствования антитабачного законодательства.

Госдума 13 апреля приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним. Так, для физических лиц штраф составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость. Также запрещается распространение вейпов на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли.