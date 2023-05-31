В Госдуме предложили ввести унифицированную пачку сигарет

В России продолжают внедрять антитабачные меры, направленные на защиту здоровья граждан, среди инициатив — унифицированная упаковка для сигарет. Об этом 31 мая заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале.

«Сигареты не должны так пестро красоваться на полках магазинов, притягивая дополнительное внимание», — заявил Хамзаев.

Также он отметил, что принятый в апреле этого года закон о запрете вейпов несовершеннолетним в числе прочего стал началом новой фазы совершенствования антитабачного законодательства.

Госдума 13 апреля приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним. Так, для физических лиц штраф составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость. Также запрещается распространение вейпов на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли.

Продавать вейпы можно будет только в розничных магазинах, однако их открытая выкладка будет запрещена, продавцы также не смогут предоставить на них скидки.