Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Законом полностью исключается продажа лицам, не достигшим 18 лет, вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Также запрещается распространение вейпов на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли.

Продавать вейпы можно будет только в розничных магазинах, однако их открытая выкладка будет запрещена, продавцы также не смогут предоставить на них скидки. При этом исключается демонстрация потребления никотиносодержащей продукции с помощью вейпов в рекламе.

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