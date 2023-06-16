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Врач «скорой» рассказала о шансах на спасение утопающего

Врач Нечаева рассказала, в каких случаях шанс спасения утопающего выше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, что если утопающий человек провел в воде после утопления одну минуту, то в 90% случаев его можно спасти.

В беседе с РИАМО в четверг, 15 июня, она отметила, что спасение утопающего требует четких, быстрых и слаженных действий. Чем больше времени он провел в воде, тем меньше его шансы выжить. Так, если тонущий человек провел в воде 6–7 минут, процент выживаемости составляет 1–3%, пишет сайт kp.ru.

По словам Нечаевой, к топлению чаще всего приводит нарушение правил поведения на воде, сообщает телеканал «360». Например, купание в непредназначенных местах, невнимательное поведение, травмы при нырянии. Врач подчеркнула, что особенно это опасно, если человек ударяется головой о дно или какой-то предмет и получает повреждение шейного отдела позвоночника.

Кроме того, к печальным последствиям приводит купание в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, резкий перепад температур, переоценка собственных возможностей, судороги и переохлаждение, паника, из-за чего человек теряется и не может расслабиться даже при умении плавать.

Нечаева подчеркнула, что исключение или минимизация указанных факторов позволяют избежать несчастных случаев на воде.

Дело рук утопающего: как искупаться и остаться в живых
Начало купального сезона ознаменовалось чередой трагедий на воде

В этот же день Нечаева рассказала о мерах доврачебной помощи для спасения утопающего. Прежде всего пострадавшего надо быстро и аккуратно извлечь из воды, затем вызвать скорую помощь. После этого стоит раздеть пострадавшего до пояса, очистить нос и рот от грязи, слизи, тины, уложить его животом на колено или валик и, надавливая на грудь, удалить воду из желудка и легких, пишет RT. При необходимости следует сделать массаж сердца и искусственное дыхание.

В мае 2022 года инструктор по сплавам на байдарке Артур Багинян рассказал о правилах безопасного поведения во время купания и при чрезвычайных ситуациях.

Ранее матрос-спасатель второго разряда Мария Агафонова рассказала телеканалу «Звезда», как на самом деле выглядит утопающий человек. По ее словам, тело утопающего человека находится в вертикальном положении, ногами он почти не двигает и может продержаться на поверхности от 20 до 60 секунд, после чего полностью уйдет под воду. Она добавила, что тонущие люди физиологически не способны позвать себе на помощь. Она обратила внимание, что рот утопающего человека находится над водой недостаточно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь.

Люди, находящиеся в воде и зовущие на помощь, размахивая руками, испытывают приступ паники. Такие ситуации случаются гораздо реже, но также требуют помощи.

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