В Ставропольском крае в результате ДТП погибли два ребенка

В Ставропольском крае при лобовом столкновении двух машин погибла женщина и двое детей. Об этом сообщили «Известиям» вечером в четверг, 15 июня.

Позже информацию подтвердили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на трассе Журавное — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч — водитель автомобиля Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором было четыре человека, среди которых 25-летняя женщина и ее двое детей.

От полученных травм пассажиры Hyundai скончались, оба водителя были госпитализированы. Отмечается, что в момент ДТП дети перевозились без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Со слов водителя Chery, в пути движения ему создали помеху, и он вынужденно выехал на встречную полосу. Все участники ДТП — местные жители.

Ранее в этот день в Мокшанском районе Пензенской области в результате опрокидывания Opel Astra пострадали 22-летняя девушка, которая вела авто, и девочка 2021 года рождения. Водитель легковушки допустила съезд в кювет, где машина опрокинулась.