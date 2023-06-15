Девушка и ребенок пострадали при опрокидывании авто в Пензенской области

В Мокшанском районе Пензенской области в результате опрокидывания легковушки пострадали 22-летняя девушка и девочка 2021 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 14 июня на 377-м км автодороги Нижний Новгород – Саратов. По предварительным данным, 22-летняя водитель Opel Astra допустила съезд в кювет, где машина опрокинулась

В результате ДТП автомобилистка и ее пассажирка 2021 года рождения получили различные травмы, их обеих госпитализировали. Как уточняет ИА «Пенза-пресс», организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

27 мая в районе 201-го км автодороги Палатка – Кулу – Нексикан в Магаданской области перевернулся легковой автомобиль. Четверо подростков 14–15 лет получили различные травмы, одной 17-летней девушке был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома позвоночника.