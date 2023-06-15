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Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления

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Фото: REUTERS/Stringer
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Страны Запада подготовили почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении. Об этом в четверг, 15 июня, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания стран, поставляющих оружие и военную технику Украине.

«На настоящий момент международными усилиями было подготовлено практически 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в текущей контрнаступательной операции», — заявил Милли.

Кроме того, он сообщил, что США с начала конфликта подготовили порядка 11 тыс. украинских военных, и добавил, что прямо сейчас более 6 тыс. украинцев проходят подготовку на 40 тренировочных полигонах в 33 государствах на трех континентах.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что главы минобороны стран НАТО планируют обсудить подготовку украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16.

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За день до этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что обучение украинских пилотов управлению F-16 может начаться летом.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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