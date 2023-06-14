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Главы минобороны стран НАТО обсудят подготовку украинских летчиков

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Главы министерств обороны стран НАТО обсудят подготовку летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 июня, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«[Министры обороны] будут обсуждать и консультироваться по вопросу обучения украинских пилотов. <...> Это может дать возможность для поставки самолетов [F-16]», — сказал он на пресс-конференции в преддверии заседания.

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Ранее в этот день Reuters написало, что Дания уже на этой неделе предложит дату начала обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. По данным агентства, они могут начаться в августе.

За день до этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также сообщил, что обучение украинских пилотов управлению истребителей американского производства F-16 может начаться летом. По ее словам, цель будет заключаться в том, чтобы программа обучения полностью функционировала в течение шести месяцев. Он добавил, что обучение может проходить в Дании, так как там есть авиасимуляторы.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

В том же месяце готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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