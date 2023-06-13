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В Нидерландах сообщили о вероятном начале обучения украинских пилотов на F-16 летом

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Фото: Commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy
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Обучение украинских пилотов управлению истребителей американского производства F-16 может начаться летом. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в понедельник, 12 июня.

«Наши амбиции — [что подготовка начнется] летом. Но мы посмотрим, насколько это реалистично», — рассказала она Reuters.

По ее словам, цель будет заключаться в том, чтобы программа обучения полностью функционировала в течение шести месяцев. Кроме того, обучение может проходить в Дании, так как там есть авиасимуляторы.

Министр не сообщила о количестве человек, которые примут участие в программе, однако источники агентства указали, что обучение начнется с двух групп из 12 украинских пилотов, имеющих опыт полетов на советских МиГ. Оллонгрен отметила, что передача истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий в краткосрочной перспективе, но это «поможет Украине стать более совместимой с НАТО, что очень важно для будущего».

При этом министр отметила, что окончательное решение по запросу Киева на поставку десятков F-16 пока не принято.

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25 мая глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 может начаться в ближайшие недели. Днем ранее американский журнал Foreign Policy написал, что начальное обучение украинских летчиков на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Первую фазу пройдут 20 пилотов.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

22 мая Бельгия также подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

В том же месяце президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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