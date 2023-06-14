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Дания может начать обучение украинских пилотов на F-16 уже в августе

Reuters: Дания в августе может начать обучение украинских пилотов на F-16
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Фото: Global Look Press/Senior Master Sgt. Ralph Branson
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Дания уже на этой неделе предложит дату начала обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Как пишет в среду, 14 июня, агентство Reuters, они могут начаться в августе.

«Предложение начать обучение в Дании, где есть авиасимуляторы, внесет в четверг исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен на заседании возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины», — говорится в материале.

За два дня до этого о том, что обучение украинских пилотов может начаться летом, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она не сообщила о количестве человек, которые примут участие в программе, однако предполагается, что обучение начнется с двух групп из 12 украинских пилотов, имеющих опыт полетов на советских МиГах, и продлится в течение шести месяцев.

Оллонгрен также отметила, что передача истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий в краткосрочной перспективе, но «поможет Украине стать более совместимой с НАТО».

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Союзники по НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала, а также техническому обслуживанию самолетов. При этом окончательное решение по запросу Киева на поставку десятков F-16 пока не принято.

Ранее, в конце мая, готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

Дания и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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