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Аналитик объяснил повышение цен на газ в Европе

Аналитик Антонов: рост цен на газ в Европе связан в том числе с летним сезоном кондиционирования
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Рост биржевых цен на газ в Европе в том числе связан с началом летнего сезона кондиционирования и засушливой погодой, рассказал «Известиям» 15 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем, 15 июня, выросли до 17%, превысив отметку в $500 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Повышение биржевых цен на газ в Европе связано с несколькими факторами. Во-первых, начало летнего сезона кондиционирования приводит к увеличению потребления газа для производства электроэнергии. Во-вторых, в этом году лето стало более засушливым, что также приводит к увеличению спроса на газ, поскольку гидроэлектростанции работают хуже из-за недостатка воды», — объяснил он.

Кроме того, еще одной возможной причиной резкого скачка стоимости эксперт назвал проблемы на заводах по производству сжиженного природного газа и газовых месторождениях в Норвегии.

«На некоторых норвежских объектах ведутся технические работы, которые могут затянуться до июля, что вызывает опасения по поводу поставок газа», — уточнил он.

По словам аналитика, повышение спроса на газ в Азии, в частности в Китае, также оказывает давление на стоимость на европейских биржах.

«Прогнозировать точную стоимость газа на бирже во второй половине июня сложно, поскольку это зависит от множества факторов, включая погодные условия, изменения в экономике и политические решения. Цена достигала минимальных отметок в начале июня, поэтому, если погода будет жаркой, то можно предположить, что цены на газ в Европе продолжат расти в ближайшее время. Важный уровень $600 за 1 тыс. куб. м. Потом открывается дорога к уровню $800 за 1 тыс. куб. м», — заключил Антонов.

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3 мая глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» спрогнозировал, что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

27 апреля издание The Wall Street Journal заявило, что ограничения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) приведут к росту цен на природный газ.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что мировые цены на природный газ будут расти.

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