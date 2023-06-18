Код чумы и код тюрьмы: прокуратура взялась за наркорекламщиков

Столичные полицейские задержали мужчину, расклеивавшего объявления со QR-кодами, ведущими на маркетплейсы по торговле наркотиками в даркнете. Эксперты связывают активность силовиков с необходимостью наработки правоприменительной практики в свете грядущего ужесточения наказания за пропаганду запрещенных веществ. «Известия» собрали мнения экспертов по ситуации.

Редкий случай

О задержании и предании суду расклейщика объявлений с рекламой сайтов с пропагандой наркотических веществ сообщила прокуратура Москвы.

«38-летний мужчина выявлен на ул. Большие Каменщики при расклейке листовок с QR-кодом сайта, на котором размещена информация, пропагандирующая употребление наркотических средств. До момента задержания он успел незаконно разместить на различных объектах порядка 70 объявлений. При этом злоумышленник фиксировал свои незаконные действия на камеру мобильного телефона. Мужчина вину признал», — говорится в сообщении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В прокуратуре уточнили, что незаконная рекламная продукция была оперативно удалена, а виновник привлечен к ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ за пропаганду наркотических средств. Проводится проверка в отношении неустановленных лиц, причастных к наркосбыту.

Детали и техника этого, казалось бы, рядового расследования особенно интересны в свете принятия во втором чтении пакета законопроектов, ужесточающих ответственность за пропаганду наркотиков. Одним из доказательств вины нарушителя послужила видеозапись, на которой мужчина приклеивает листовки на стену дома.

Набивают руку

— Ситуация и правда является прецедентной и заслуживающей внимания, — говорит адвокат Константин Кудряшов. — Стены домов в Москве буквально исписаны ссылками, ведущими на сайты по продаже наркотиков, при этом за 2023 год в Москве за нанесение и размещение таких надписей и объявлений было привлечено всего 23 человека. И это неспроста. Расклейщики таких объявлений являются важной частью инфраструктуры по продаже наркотиков, при этом они не несут почти никакой ответственности. Отчасти поэтому борьба с такими расклейщиками ведется слабо, ведь ничего серьезного им не предъявить.

По его словам, суммы которые продавцы наркотиков платят за нанесение надписей, существенно превышают предусмотренные законом штрафы (от 4 до 5 тыс. рублей или от 5 до 30 тыс. рублей).

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— Поэтому, даже если человека будут привлекать за это регулярно, такая деятельность будет оставаться прибыльной. Похоже, государство находит механизм борьбы с такими расклейщиками.

Находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотиков, то есть и за повторное нанесение надписей с рекламой магазинов по продаже наркотиков, говорит адвокат.

— Такая деятельность будет квалифицироваться по статье 230.3 УК РФ, полиция начнет привлекать за это к уголовной ответственности, и это усложнит жизнь наркоторговцев и их помощников в лице расклейщиков таких объявлений. Прокуратура вместе с полицией, по сути, начали формировать практику по реализации этого плана.

«Известия» ранее подробно писали об этой законодательной инициативе.

Долго запрягали

— Количество дел о привлечении к административной ответственности за прошедшие годы действительно невелико. Так, за 2022 год по Московскому округу мы видим 15 дел в судах апелляционной инстанции, за 2021-й — 16 дел, за 2020-й — 3 дела, за 2019-й — 8 дел. Еще более скромные цифры по другим регионам, — отмечает управляющий партнер АБ Москвы «Щеглов и Партнеры» адвокат Юлия Лялюцкая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Практика правоприменения последних лет показывает, что каждая законодательная инициатива обеспечивает волну новых дел и расследований. Не станет исключением и этот случай, считает эксперт.

— Прискорбно, что таким административным расследованиям в нашей стране уделяется недостаточно внимания. Мы видим действительно массовую практику по административным штрафам для бизнеса, однако в тех сферах, которые касаются жизни и здоровья граждан, обеспечения безопасности и здоровья нации, — случаи привлечения к административной ответственности единичны. А ведь постоянный качественный контроль в такой сфере может обеспечить пресечение совершения более серьезных преступлений, позволит выявить преступные связи и сообщества.

По ее мнению, новый импульс в борьбе с подобными административными правонарушениями — это работа на опережение.

— В такой связи можно только поблагодарить законодателей за актуализацию интереса к административным делам о пропаганде наркотических и психотропных средств.

Адвокат призывает граждан, нанимающихся на разовую работу по расклейке объявлений, быть максимально внимательными к содержанию листовок, распространением которых они занимаются.

— С помощью листовок с QR-кодами могут осуществлять не только пропаганду запрещенных веществ, но и других запрещенных видов деятельности. Например, пропаганду смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, нацистской символики, расовой ненависти либо вражды, призывы к осуществлению террористической деятельности.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Уголок потребителя

По словам оперативника антинаркотического подразделения столицы, QR-коды буквально втягивают молодежь в целую «экосистему» наркопотребления.

— В даркнете и в отдельных телеграм-каналах вместе с информацией о способе покупки администраторы размещают материалы о способах употребления разных видов наркотиков, дозах, а также публикуют тематические материалы, цель которых приуменьшить угрозу от употребления. Основная целевая аудитория — дети. Используются сленг, символика, интерфейс, близкие подросткам. Публикуются псевдонаучные материалы, выставляющие определенные вещества в позитивном свете. Цель обмана — убедить потенциального клиента начать употреблять.

Мифы о наркотиках

Специально для «Известий» главврач Клиники доктора Исаева, психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал о главных мифах, работающих на популяризацию наркотиков.

— Часто навязывается мнение, что творческие люди могут создавать что-то уникальное и прекрасное только под воздействием веществ. Если человек изначально не имеет определенных навыков и таланта, он и под веществами их не обретет. Человек, не умеющий писать картины, не научится этому и под воздействием наркотиков. И наоборот. Также зачастую созданное под влиянием психоактивных веществ творчество в трезвости уже не кажется таким гениальным и красивым, как при создании.

Врач подчеркивает, что марихуана также является опасным наркотиком, вызывающим сильную зависимость, потому что требует повышения частоты употребления .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также Петров предостерегает от бесконтрольного употребления табака, алкоголя и рецептурных легальных препаратов.

— Табак и алкоголь — это вещества, которые вызывают мощнейшую зависимость, от которой крайне тяжело избавиться. Что касается аптечных наркотиков, казалось бы, они созданы в лабораторных условиях и разрешены продажи, поэтому многие делают вывод, что они безвредны. Но безвредны они только при условии, что употребляются в правильных дозировках только по рекомендации врача. Бесконтрольное применение любых аптечных препаратов вызывает сильную зависимость и приводят к тем же последствиям, что и другие наркотики.

Самым опасным заблуждением Петров считает распространенное мнение, что единичное употребление запрещенного вещества не приводит к опасным последствиям.

— Этот миф распространяется в основном людьми, которые продают наркотики, чтобы привлечь очередного клиента. Если бы это не было мифом, то масса людей намного проще прекращали бы употребление наркотиков.