Смертельный номер: зачем наркоторговцы инсценировали гибель монтажника
Пользователи Сети недавно были шокированы вирусным видео с падением с крыши высотного здания человека. На самом же деле сброшен был манекен, а сам ролик изготовлен для рекламы незаконной торговли наркотическими средствами. «Известия» разоблачили обман и узнали у экспертов, как противостоять «креативным» идеям драгдилеров.
Почти поверили
Видеоролик, в котором с крыши 17-этажного дома падает человек, разошелся по соцсетям и Telegram-каналам еще 18 апреля. Сообщение было снабжено кратким описанием: 17-летний парень пытался закрепить баннер и сорвался. На записи был слышен душераздирающий вопль. Затем автор видео бежит посмотреть, что же случилось с человеком, однако в кадре темнота и силуэт «трупа» едва виден. На этом месте ролик обрывается.
«Известиям» удалось выяснить, что 18 апреля действительно имела место демонстрация наружной рекламы маркетплейса по торговле запрещенными препаратами на торце дома, только не в Новогиреево, а в Вешняках — у дома номер 10 на Косинской улице. После установки большого баннера на крыше организаторы сбросили вниз манекен и сняли процесс на видео, при этом название криминального маркетплейса отчетливо читалось. Значительное число пабликов взяли информацию «вслепую», однако некоторые Telegram-каналы отдельно сообщили название торгового ресурса и даже указали, что он «является монополистом» в наркоторговле. Видео собрало уже миллионы просмотров в соцсетях. Несмотря на то что многие инфоресурсы сопроводили видео посылом об опасности работы на наркобизнес, СМИ и блоги невольно сделали рекламу криминальной торговой площадке.
Как это работает
На протяжении последних двух лет организованный наркобизнес начал активно привлекать к распространению информации о себе медиатехнологии, схожие с теми, что применяются при создании фейков в политических целях.
— Людей привлекает шок-контент, и наркобизнес начал активно использовать его в целях продвижения товара, — объясняет столичный наркополицейский. — Случай на Косинской улице показателен. Установить личности исполнителей и задержать будет несложно. Другое дело, что до заказчика всего этого спектакля добраться не так просто.
Он приводит в пример видеозаписи избиений людей, которые «кинули магазин на деньги».
— Часто на таких кадрах мелькают лица, но никаких заявлений, обращений в больницы нет, — рассказывает оперативник. — Почти всегда речь идет о постановке сразу с несколькими целями — либо напугать тех, кто «кидает» работодателя, либо упомянуть магазин.
По мнению сыщика, одно такое видео сообщает о существовании маркетплейса тысячам подростков.
— Разумеется, изначально были и «показательные порки», но сегодня подписать даже отмороженных «спортиков» на такое довольно сложно. А вот спектакль для привлечения внимания — почти безопасное с точки зрения закона мероприятие.
Что с рекламой
Вовлечение молодежи в различные сферы наркобизнеса остается актуальной проблемой наряду с употреблением запрещенных веществ, говорит депутат Госдумы Султан Хамзаев.
— Молодые ребята, девушки, как мотыльки, стягиваются на лживые обещания больших зарплат и легкой работы. Когда же человек вовлечен в механизм торговли, начинается шантаж. Так как наниматели при приеме на работу требуют паспортные данные, часто требуют оставить аванс (когда речь идет о крупных партиях) и так далее.
Он говорит, что распространение наркорекламы в том или ином виде требует молниеносной реакции компетентных органов.
— Необходимы специальные алгоритмы для поиска и блокировки такой рекламы. Мы выступаем за использование в таких целях искусственного интеллекта, который будет принимать во внимание запросы, молодежный сленг. На такие мониторинговые службы нужно выделять средства и укомплектовывать их специалистами.
Прейскурант на «шутки»
На сегодняшний день реклама наркотиков до сих пор в полной мере не охвачена Уголовным кодексом, хотя фактически является важнейшим циклом незаконного оборота.
— Установка рекламы, содержащей информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, подлежит снятию или удалению, — говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Так, в результате обнаружения подобной рекламы правоохранительные органы, орган исполнительной власти, иной орган субъекта в сфере надзора за соблюдением закона, прав и свобод человека и гражданина либо исполнительный орган в сфере жилищного строительства вправе направить в адрес управляющей компании данного дома требование о снятии подобного плаката. Лицу, виновному в размещении подобной рекламы, может грозить административная ответственность по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ.
Законодательство предусматривает в качестве наказания штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, на котором она создавалась (для граждан). В десять раз больший штраф ожидает должностных лиц (от 40 до 50 тыс. рублей). Такой же размер штрафа для индивидуальных предпринимателей. Самое серьезное наказание предусмотрено для юридических лиц — от 80 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования.
— В каждом таком деле предполагается глубокое расследование, чтобы можно было выйти на типографию, которая не брезгует заказами наркомафии, — говорит оперативник. — Но система такова, что, если нет особого указания, дело в лучшем случае заканчивается на штрафе трафаретчику, то есть исполнителю заказа.
Вот как надо
Положительные примеры работы правоохранительных органов в этой области всё же есть. Так, после скандальной рекламной акции маркетплейса в отношении заблокировавших движение на Новом Арбате в январе (водитель перекрыл спецтрассу автобусом, обклеенным логотипами площадки, торгующей ПАВ) были приняты самые строгие меры.
— Автобус был брошен сразу после разворота, но вскоре удалось установить водителя. Он утверждал, что парализовал движение случайно из-за неосторожного маневра, — рассказал «Известиям» источник. — Якобы ему заплатили за то, чтобы он припарковал транспорт у гостиницы «Украина». Затем был задержан и москвич, организовавший акцию.
Полицейские установили гараж, где велась подготовка к акции, там изъяли реквизит, краску и прочие доказательства. Характерно, что организаторы акции, как оказалось, находятся на территории недружественного государства Эстония; оплата услуг исполнителей велась криптовалютой. Помимо административной, соучастники понесут уголовную ответственность по статье об умышленном блокировании транспортных коммуникаций.