Смертельный номер: зачем наркоторговцы инсценировали гибель монтажника

Пользователи Сети недавно были шокированы вирусным видео с падением с крыши высотного здания человека. На самом же деле сброшен был манекен, а сам ролик изготовлен для рекламы незаконной торговли наркотическими средствами. «Известия» разоблачили обман и узнали у экспертов, как противостоять «креативным» идеям драгдилеров.

Почти поверили

Видеоролик, в котором с крыши 17-этажного дома падает человек, разошелся по соцсетям и Telegram-каналам еще 18 апреля. Сообщение было снабжено кратким описанием: 17-летний парень пытался закрепить баннер и сорвался. На записи был слышен душераздирающий вопль. Затем автор видео бежит посмотреть, что же случилось с человеком, однако в кадре темнота и силуэт «трупа» едва виден. На этом месте ролик обрывается.

Фото: соцсети Кадр из видео с манекеном

«Известиям» удалось выяснить, что 18 апреля действительно имела место демонстрация наружной рекламы маркетплейса по торговле запрещенными препаратами на торце дома, только не в Новогиреево, а в Вешняках — у дома номер 10 на Косинской улице. После установки большого баннера на крыше организаторы сбросили вниз манекен и сняли процесс на видео, при этом название криминального маркетплейса отчетливо читалось. Значительное число пабликов взяли информацию «вслепую», однако некоторые Telegram-каналы отдельно сообщили название торгового ресурса и даже указали, что он «является монополистом» в наркоторговле. Видео собрало уже миллионы просмотров в соцсетях. Несмотря на то что многие инфоресурсы сопроводили видео посылом об опасности работы на наркобизнес, СМИ и блоги невольно сделали рекламу криминальной торговой площадке.

Как это работает

На протяжении последних двух лет организованный наркобизнес начал активно привлекать к распространению информации о себе медиатехнологии, схожие с теми, что применяются при создании фейков в политических целях .

— Людей привлекает шок-контент, и наркобизнес начал активно использовать его в целях продвижения товара, — объясняет столичный наркополицейский. — Случай на Косинской улице показателен. Установить личности исполнителей и задержать будет несложно. Другое дело, что до заказчика всего этого спектакля добраться не так просто.

Фото: соцсети Кадр из видео с манекеном

Он приводит в пример видеозаписи избиений людей, которые «кинули магазин на деньги».

— Часто на таких кадрах мелькают лица, но никаких заявлений, обращений в больницы нет, — рассказывает оперативник. — Почти всегда речь идет о постановке сразу с несколькими целями — либо напугать тех, кто «кидает» работодателя, либо упомянуть магазин.

По мнению сыщика, одно такое видео сообщает о существовании маркетплейса тысячам подростков.

— Разумеется, изначально были и «показательные порки», но сегодня подписать даже отмороженных «спортиков» на такое довольно сложно. А вот спектакль для привлечения внимания — почти безопасное с точки зрения закона мероприятие.

Что с рекламой

Вовлечение молодежи в различные сферы наркобизнеса остается актуальной проблемой наряду с употреблением запрещенных веществ , говорит депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Молодые ребята, девушки, как мотыльки, стягиваются на лживые обещания больших зарплат и легкой работы. Когда же человек вовлечен в механизм торговли, начинается шантаж. Так как наниматели при приеме на работу требуют паспортные данные, часто требуют оставить аванс (когда речь идет о крупных партиях) и так далее.

Фото: соцсети

Он говорит, что распространение наркорекламы в том или ином виде требует молниеносной реакции компетентных органов.

— Необходимы специальные алгоритмы для поиска и блокировки такой рекламы. Мы выступаем за использование в таких целях искусственного интеллекта, который будет принимать во внимание запросы, молодежный сленг. На такие мониторинговые службы нужно выделять средства и укомплектовывать их специалистами.

Прейскурант на «шутки»

На сегодняшний день реклама наркотиков до сих пор в полной мере не охвачена Уголовным кодексом, хотя фактически является важнейшим циклом незаконного оборота.

— Установка рекламы, содержащей информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, подлежит снятию или удалению, — говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Так, в результате обнаружения подобной рекламы правоохранительные органы, орган исполнительной власти, иной орган субъекта в сфере надзора за соблюдением закона, прав и свобод человека и гражданина либо исполнительный орган в сфере жилищного строительства вправе направить в адрес управляющей компании данного дома требование о снятии подобного плаката. Лицу, виновному в размещении подобной рекламы, может грозить административная ответственность по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Фото: МВД РФ

Законодательство предусматривает в качестве наказания штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, на котором она создавалась (для граждан). В десять раз больший штраф ожидает должностных лиц (от 40 до 50 тыс. рублей). Такой же размер штрафа для индивидуальных предпринимателей. Самое серьезное наказание предусмотрено для юридических лиц — от 80 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования.

— В каждом таком деле предполагается глубокое расследование, чтобы можно было выйти на типографию, которая не брезгует заказами наркомафии, — говорит оперативник. — Но система такова, что, если нет особого указания, дело в лучшем случае заканчивается на штрафе трафаретчику, то есть исполнителю заказа.

Вот как надо

Положительные примеры работы правоохранительных органов в этой области всё же есть. Так, после скандальной рекламной акции маркетплейса в отношении заблокировавших движение на Новом Арбате в январе (водитель перекрыл спецтрассу автобусом, обклеенным логотипами площадки, торгующей ПАВ) были приняты самые строгие меры.

— Автобус был брошен сразу после разворота, но вскоре удалось установить водителя. Он утверждал, что парализовал движение случайно из-за неосторожного маневра, — рассказал «Известиям» источник. — Якобы ему заплатили за то, чтобы он припарковал транспорт у гостиницы «Украина». Затем был задержан и москвич, организовавший акцию.

Полицейские установили гараж, где велась подготовка к акции, там изъяли реквизит, краску и прочие доказательства. Характерно, что организаторы акции, как оказалось, находятся на территории недружественного государства Эстония; оплата услуг исполнителей велась криптовалютой. Помимо административной, соучастники понесут уголовную ответственность по статье об умышленном блокировании транспортных коммуникаций.