Депутаты народной партии Швейцарии бойкотировали выступление Зеленского в парламенте

Швейцарская народная партия (SVP) бойкотировала выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте. Украинский лидер в четверг, 15 июня выступил с видеообращением к швейцарскому парламенту, трансляцию которого вела у себя на сайте газета Blick.

«SVP бойкотирует мероприятие — места с их стороны почти пусты. Лидер парламентской группы SVP Томас Эши даже пытался предотвратить появление Зеленского, ссылаясь на регламент. По его словам, речь Зеленского нарушает нейтралитет, Украина пытается влиять на решения парламента», — отмечается в материале газеты.

Подобное мнение высказал и глава Комиссии по внешней политике, депутат от SVP Франц Грютер.

«Если мы начнем давать трибуну главам государств, мы выстрелим в спину Федеральному совету», — сказал он, отметив, что «появление иностранных правительственных чиновников в Бундесхаусе не является традицией».

В ходе выступления Зеленский заявил о «пользе антироссийских санкций» и поблагодарил Запад за каждый принятый пакет ограничений. Он также поблагодарил Запад за поставки оружия и попросил Швейцарию помочь в организации «международного мирного саммита».

7 июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков комментируя данное решение заявил, что Швейцария уничтожает всё то, что закладывалось в политике безопасности Европы на протяжении столетий.

Между тем, на следующий день, 8 июня, сенат Швейцарии заблокировал выделение Киеву финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков. Предполагалось направить средства на гуманитарную помощь, защиту гражданского населения, разминирование и «укрепление мира», но ряд депутатов заявил о необходимости доработать пакет помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в феврале обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

В качестве примеров отхода Швейцарии от политики нейтральности она перечислила ряд эпизодов, которые указывают на поддержку Киева. В частности, Берн официально осудил СВО, поддержал санкции ЕС, заблокировал счета ряда физлиц и юрлиц из РФ, а также запретил оказание услуг российскому правительству.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.