Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутаты народной партии Швейцарии бойкотировали выступление Зеленского в парламенте
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Интернет и технологии
Российским разработчикам видеоигр помогут вывести свои продукты на рынки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС
Мир
Путин указал на интенсивность контактов России со странами Африки
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Политика
Путин заявил о значимости отношений с Алжиром для России
Авто
Geely объявила цены на новую версию кроссовера Atlas Pro
Мир
Посла Швейцарии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за акции против Эрдогана
Общество
Ковальчук назвал суверенитет в АПК главной задачей государства
Армия
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте

Депутаты народной партии Швейцарии бойкотировали выступление Зеленского в парламенте

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцарская народная партия (SVP) бойкотировала выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте. Украинский лидер в четверг, 15 июня выступил с видеообращением к швейцарскому парламенту, трансляцию которого вела у себя на сайте газета Blick.

«SVP бойкотирует мероприятие — места с их стороны почти пусты. Лидер парламентской группы SVP Томас Эши даже пытался предотвратить появление Зеленского, ссылаясь на регламент. По его словам, речь Зеленского нарушает нейтралитет, Украина пытается влиять на решения парламента», — отмечается в материале газеты.

Подобное мнение высказал и глава Комиссии по внешней политике, депутат от SVP Франц Грютер.

«Если мы начнем давать трибуну главам государств, мы выстрелим в спину Федеральному совету», — сказал он, отметив, что «появление иностранных правительственных чиновников в Бундесхаусе не является традицией».

В ходе выступления Зеленский заявил о «пользе антироссийских санкций» и поблагодарил Запад за каждый принятый пакет ограничений. Он также поблагодарил Запад за поставки оружия и попросил Швейцарию помочь в организации «международного мирного саммита».

Уже не так смешно: как меняется имидж Владимира Зеленского на Западе
Новые утечки секретных документов представляют президента Украины в ином свете

7 июня сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы на Украину. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков комментируя данное решение заявил, что Швейцария уничтожает всё то, что закладывалось в политике безопасности Европы на протяжении столетий.

Между тем, на следующий день, 8 июня, сенат Швейцарии заблокировал выделение Киеву финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков. Предполагалось направить средства на гуманитарную помощь, защиту гражданского населения, разминирование и «укрепление мира», но ряд депутатов заявил о необходимости доработать пакет помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в феврале обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

В качестве примеров отхода Швейцарии от политики нейтральности она перечислила ряд эпизодов, которые указывают на поддержку Киева. В частности, Берн официально осудил СВО, поддержал санкции ЕС, заблокировал счета ряда физлиц и юрлиц из РФ, а также запретил оказание услуг российскому правительству.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023