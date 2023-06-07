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В СФ ответили на одобрение сенатом Швейцарии реэкспорта оружия на Украину

Цеков о реэкспорте оружия на Украину: Швейцария уничтожит политику безопасности Европы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/US Embassy In Kyiv
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Швейцария уничтожает всё то, что закладывалось в политике безопасности Европы на протяжении столетий. Об этом 7 июня «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что сенат Швейцарии одобрил поправку, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину.

«Они (депутаты Швейцарии. — Ред.) под давлением, прежде всего, ряда наиболее агрессивных европейских стран, США принимают решения и в принципе отказываются от всего того, что Швейцария нарабатывала долгие столетия. Я думаю, что подобные решения будут пагубно сказываться на Швейцарии. Она потеряет преимущество во многих вопросах, социальных вопросах, прежде всего», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что Швейцария уже не является нейтральной страной. Это государство блока НАТО, хотя формально в него не входит, но своими решениями это демонстрирует, заключил он.

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Еще в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что осуждение спецоперации, поддержка санкций Евросоюза блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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