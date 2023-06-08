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Палата парламента Швейцарии проголосовала против выделения Украине 5 млрд франков

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Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
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Национальный совет Федерального собрания Швейцарии не поддержал выделение 5 млрд франков Украине. Об этом 8 июня сообщил сайт нижней палаты парламента.

«Национальный совет в настоящее время не хочет предоставления Украине программы помощи в размере 5 млрд франков. В четверг он отклонил предложение комитета по иностранным делам о предоставлении пакета помощи на срок от пяти до десяти лет. Предложение снято с рассмотрения», — говорится в сообщении.

Предполагалось направить средства на гуманитарную помощь, защиту гражданского населения, разминирование и «укрепление мира». Ряд депутатов заявил о необходимости доработать пакет помощи.

Совет кантонов — верхняя палата парламента — рассмотрит предложение о выделении 5 млрд франков 12 июня.

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Ранее, 7 июня, совет кантонов одобрил поправку к закону, которая позволит Швейцарии реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты должны будут рассмотреть законодательную инициативу снова.

2 июня нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против реэкспорта оружия Украине. Против проголосовали 98 членов нижней палаты, за — 75. Основным противником предложения стала Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в большой палате. Против выступили и «зеленые».

Ранее, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралитета. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона.

Еще в феврале представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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