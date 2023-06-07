Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии (Совет кантонов) одобрила поправку к закону, которая позволит Швейцарии реэкспортировать оружие на Украину. Об этом сообщается в среду, 7 июня, на сайте швейцарского парламента.

«Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Он принял соответствующую парламентскую инициативу от своей Комиссии по политике безопасности», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 22 парламентария проголосовали за поправки, 17 высказались против, четверо воздержались. Отмечается, что ранее депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, теперь им придется рассмотреть ее снова.

В Совете кантонов указали на то, что «чрезмерно ограничительное отношение к отказу от реэкспорта всё меньше и меньше понимают за границей». Там также опасаются, что строгий режим в отношении военной техники «будет иметь последствия и для швейцарских компаний».

Согласно тексту законодательной инициативы, страны, которые «привержены ценностям Швейцарии и имеют сопоставимый режим экспортного контроля, имеют право на более легкую передачу». Речь идет о таких странах, как Германия, Италия, США и Венгрия.

2 июня нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против реэкспорта оружия Украине. Против проголосовали 98 членов нижней палаты, за — 75. Основным противником предложения стала Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в большой палате. Против выступили и «зеленые».

В мае комитет парламента рекомендовал комитету смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралитета. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона.

Еще в феврале представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.