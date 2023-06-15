Реклама
Прямой эфир
Авто
Бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
В Совфеде призвали не ждать честного ведения военных действий от Украины
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу

Дэниэл Рэдклифф усомнился в своем участии в сериале о Гарри Поттере

0
Фото: Global Look Press/E]Nicolas Celaya
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в восьми фильмах по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сообщил, что его появление в сериале по этой вселенной маловероятно. Об этом 14 июня он заявил в интервью Deadline.

«Разумеется, я читал о сериале, о том, что они все начинают с чистого листа, поэтому было бы немного странно, если бы я вмешался», — сказал актер.

Рэдклифф усомнился и в своем появлении даже в эпизодической роли.

Шкала магии и волшебства: чего ждут фанаты от сериала по Гарри Поттеру
Производством займутся Warner Bros. Television и HBO Max

Сериал по «Гарри Поттеру» анонсировал 12 апреля телеканал HBO. Был выпущен тизер-трейлер с заявлением о том, что создатели выпустят «точную адаптацию культовых книг». В производстве сериала будет участвовать автор книг Джоан Роулинг. Она станет исполнительным продюсером проекта.

Обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев предположил, что сериал по содержанию должен получиться куда более близким к книгам, чем к полнометражным фильмам. Он обратил внимание на то, что достаточно прочитать всего несколько десятков страниц оригинальных книг, чтобы понять, как много всего не вошло в фильмы популярной серии.

В апреле 2023 года издание The Hollywood Reporter сообщило, что на HBO обрушилась критика за привлечение писательницы к проекту. Представители некоторых СМИ выразили мнение, что «им не нужен новый «Гарри Поттер», если известная трансфобка Роулинг в деле».

1 января 2022 года прошла премьера спецвыпуска с участием актеров фильмов о Гарри Поттере в честь 20-летия франшизы. Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями о создании волшебной киносаги

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023