Дэниэл Рэдклифф усомнился в своем участии в сериале о Гарри Поттере

Британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в восьми фильмах по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, сообщил, что его появление в сериале по этой вселенной маловероятно. Об этом 14 июня он заявил в интервью Deadline.

«Разумеется, я читал о сериале, о том, что они все начинают с чистого листа, поэтому было бы немного странно, если бы я вмешался», — сказал актер.

Рэдклифф усомнился и в своем появлении даже в эпизодической роли.

Сериал по «Гарри Поттеру» анонсировал 12 апреля телеканал HBO. Был выпущен тизер-трейлер с заявлением о том, что создатели выпустят «точную адаптацию культовых книг». В производстве сериала будет участвовать автор книг Джоан Роулинг. Она станет исполнительным продюсером проекта.

Обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев предположил, что сериал по содержанию должен получиться куда более близким к книгам, чем к полнометражным фильмам. Он обратил внимание на то, что достаточно прочитать всего несколько десятков страниц оригинальных книг, чтобы понять, как много всего не вошло в фильмы популярной серии.

В апреле 2023 года издание The Hollywood Reporter сообщило, что на HBO обрушилась критика за привлечение писательницы к проекту. Представители некоторых СМИ выразили мнение, что «им не нужен новый «Гарри Поттер», если известная трансфобка Роулинг в деле».

1 января 2022 года прошла премьера спецвыпуска с участием актеров фильмов о Гарри Поттере в честь 20-летия франшизы. Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями о создании волшебной киносаги