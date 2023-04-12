HBO анонсировал сериал по «Гарри Поттеру»

Телеканал HBO объявил 12 апреля о запуске производства сериала по книгам о Гарри Поттере.

В Twitter-аккаунте HBO выпущен тизер-трейлер с заявлением о том, что создатели выпустят «точную адаптацию культовых книг».

«Каждый сезон будет аутентичен оригинальным книгам и познакомит новую аудиторию по всему миру с Гарри Поттером и его невероятными приключениями, в то время как оригинальные, классические и любимые фильмы останутся в основе франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру», — заявил генеральный директор HBO Кейси Блойс.

В производстве сериала будет участвовать автор книг Джоан Роулинг. Она станет исполнительным продюсером проекта.

Ранее, 4 апреля, компания Warner Bros. рассказала «Известиям», что действительно ведет переговоры о съемках сериала по книгам о Гарри Поттере.

15 февраля издание The Sun написало, что компания приступила к разработке новой франшизы на основе пьесы Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». События фильма будут разворачиваться спустя 19 лет после окончания основной серии фильмов. Картина расскажет о младшем сыне Гарри Поттера.

О планах снять сериал по мотивам фильмов о юном волшебнике в конце ноября 2022 года сообщила глава Warner Bros. Ченнинг Данги. Она заявила, что ведутся переговоры о создании сериала, и заверила в серьезности намерений компании его выпустить.

Как предположил обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев, сериал по содержанию должен получиться куда более близким к книгам, чем к полнометражным фильмам. Он обратил внимание на то, что достаточно прочитать всего несколько десятков страниц оригинальных книг, чтобы понять, как много всего не вошло в фильмы популярной серии.