Во вселенной «Гарри Поттера» может появиться спин-офф

Британская писательница Джоан Роулинг совместно с компанией Warner Brothers разрабатывает спин-офф кинофраншизы «Гарри Поттер». Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным газеты, сделка с высокой долей вероятности была заключена еще полгода назад, и сейчас партнеры трудятся над созданием сериала.

Проект выйдет, предположительно, на стриминговой онлайн-платформе HBO Max, сообщает «Газета.Ru».

«Люди, работающие в HBO, говорят о спин-оффе про Поттера как о факте», — цитирует Daily Mail источник.

21 августа текущего года на HBO Max выйдет приквел сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона», состоящий из 10 серий.

5 мая разработчики показали тизер-трейлер.