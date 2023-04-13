HBO раскритиковали за привлечение Роулинг к созданию сериала по «Гарри Поттеру»

На американскую телесеть HBO обрушилась критика за привлечение писательницы Джоан Роулинг к созданию сериала по придуманной ею вселенной книг «Гарри Поттер». Об этом 12 апреля написал The Hollywood Reporter.

Как отметил программный директор HBO Кейси Блойс, участие Роулинг обусловлено тем, что ее идеи будут полезны для авторов шоу, а сама она будет занимать должность исполнительного продюсера.

«Вокруг Роулинг ведется активная дискуссия онлайн, она сложная, запутанная, в нее мы не вмешиваемся. Наш приоритет — то, что происходит на экране. История о Гарри Поттере невероятно жизнеутверждающая, позитивная, она о любви и принятии, и это для нас важнее — то, что на экране», — отметил Блойс.

В свою очередь, представители некоторых СМИ раскритиковали телесеть за привлечение Роулинг к созданию сериала.

«Нам не нужно нового «Гарри Поттера», если известная трансфобка Роулинг в деле», — опубликовал заявление журнал Out.

Аналогичную позицию высказал подкастер Дейв Гонсалес, подчеркнув, что участие Роулинг в создании сериала позволит ей высказывать ее позицию в публичном поле.

«Десять лет нового сериала о Гарри Поттере с Роулинг в качестве продюсера — это еще 10 лет публичных мероприятий, вытаскивающих в новости ее трансфобную позицию», — высказался он.

Ранее, 12 апреля, телеканал HBO объявил о запуске производства сериала по книгам о Гарри Поттере. В Twitter-аккаунте HBO выпущен тизер-трейлер с заявлением о том, что создатели выпустят «точную адаптацию культовых книг».

Как предположил обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев, сериал по содержанию должен получиться куда более близким к книгам, чем к полнометражным фильмам. Он обратил внимание на то, что достаточно прочитать всего несколько десятков страниц оригинальных книг, чтобы понять, как много всего не вошло в фильмы популярной серии.