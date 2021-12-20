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HBO Max выпустила трейлер спецвыпуска с участием актеров фильмов о Гарри Поттере

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Стриминговый сервис HBO Max 20 декабря опубликовал трейлер к фильму, посвященному 20-летию франшизы о Гарри Поттере.

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В спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» примут участие актеры — Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж), Гэри Олдман (Сириус Блэк), Том Фелтон (Драко Малфой) и другие, режиссеры фильмов о Гарри Поттере — Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс, а также продюсер Дэвид Хейман.

В трейлере актеры вспоминают фильмы, а также праздники в Большом зале Хогвартса.

«Когда становится совсем темно, а времена действительно тяжелые, в «Гарри Поттере» есть что-то, что делает жизнь богаче», — говорит исполнившая роль Гермионы Эмма Уотсон, когда трио друзей разговаривают в общей гостиной факультета Гриффиндор.

«Это сильная связь, которая у нас всегда будет», — согласился Руперт Гринт.

Премьера спецвыпуска — 1 января 2022 года. В нем покажут декорации Хогвартса, а также расскажут о том, как создавался волшебный мир по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.

Ранее, 9 декабря, HBO Max опубликовал в Twitter фотографию, на которой запечатлены главные актеры франшизы о Гарри Поттере: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. На снимке «золотое трио» расположилось в гостиной Гриффиндора в Хогвартсе.

Серия из восьми фильмов «Гарри Поттер» снята компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый «Гарри Поттер и Философский камень» вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — в 2011 году.

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