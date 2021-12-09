HBO Мах показал первый кадр из спецэпизода «Гарри Поттера»

Американский стриминговый сервис HBO Max 9 декабря опубликовал в Twitter фотографию, на которой запечатлены главные актеры франшизы о Гарри Поттере: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc — HBO Max (@hbomax) December 9, 2021

На снимке «золотое трио» расположилось в гостиной Гриффиндора в Хогвартсе.

«Как будто они никогда не уходили. 20-летие «Гарри Поттера»: премьера «Возвращение в Хогвартс» в первый день нового года», — приводит телеканал «360» слова представителей HBO Max.

Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, рассказала, что была счастлива принять участие в съемках, поскольку «Гарри Поттер» стал для нее «домом, семьей, миром». Она также выразила надежду, что спецэпизод понравится поклонникам поттерианы, пишет «Москва 24».

Ранее HBO опубликовал тизер новогоднего специального эпизода по «Гарри Поттеру», где все актеры, принимавшие участие в съемках фильмов, получили письма из Хогвартса. Выход фильма приурочен к 20-летию премьеры первой ленты серии «Гарри Поттер и Философский камень».

В специальном выпуске поттерианы покажут декорации Хогвартса, а также расскажут о том, как создавался волшебный мир по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.

В кадре появятся режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус, актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Гари Олдман, Том Фелтон и многие другие. Автор серии книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг в спецвыпуске не появится, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Серия из восьми фильмов «Гарри Поттер» снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый «Гарри Поттер и Философский камень» вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» — в 2011 году.