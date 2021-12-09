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HBO Мах показал первый кадр из спецэпизода «Гарри Поттера»

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Американский стриминговый сервис HBO Max 9 декабря опубликовал в Twitter фотографию, на которой запечатлены главные актеры франшизы о Гарри Поттере: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

На снимке «золотое трио» расположилось в гостиной Гриффиндора в Хогвартсе.

«Как будто они никогда не уходили. 20-летие «Гарри Поттера»: премьера «Возвращение в Хогвартс» в первый день нового года», — приводит телеканал «360» слова представителей HBO Max.

Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, рассказала, что была счастлива принять участие в съемках, поскольку «Гарри Поттер» стал для нее «домом, семьей, миром». Она также выразила надежду, что спецэпизод понравится поклонникам поттерианы, пишет «Москва 24».

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Ранее HBO опубликовал тизер новогоднего специального эпизода по «Гарри Поттеру», где все актеры, принимавшие участие в съемках фильмов, получили письма из Хогвартса. Выход фильма приурочен к 20-летию премьеры первой ленты серии «Гарри Поттер и Философский камень».

В специальном выпуске поттерианы покажут декорации Хогвартса, а также расскажут о том, как создавался волшебный мир по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.

В кадре появятся режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус, актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Гари Олдман, Том Фелтон и многие другие. Автор серии книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг в спецвыпуске не появится, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Серия из восьми фильмов «Гарри Поттер» снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый «Гарри Поттер и Философский камень» вышел на экраны кинотеатров 4 ноября 2001 года. Финальная картина «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» — в 2011 году.

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