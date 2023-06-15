Контракты и обязательства: АПК и химпром получили миллиардные инвестиции на ПМЭФ
В АПК, химпром и другие важнейшие отрасли национальной экономики вложат многомиллиардные инвестиции. Об их масштабной поддержке стало известно 15 июня — на ПМЭФ-2023 Банк «РОССИЯ» подписал сразу несколько соглашений. В частности, кредитная организация заключила меморандум о сотрудничестве с Росагролизингом по инвестиционным проектам для аграриев, а также с компанией «РусСилика» и Нижегородской областью — о развитии химической промышленности. Еще одна громкая новость — банк заявил о выкупе кредитного портфеля Фонда развития промышленности на 4,2 млрд рублей. Какие еще сферы вошли в круг приоритетов Банка «РОССИЯ» и как эксперты оценивают потенциал вложений в российскую экономику — в материале «Известий».
Решения для АПК
Стенд Банка «РОССИЯ» на ПМЭФ-2023 сложно пропустить: он располагается в самом центре павильона H, рядом с площадкой Минобрнауки, а также стендами правительств четырех новых регионов страны — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 15 июня на стенде банка состоялось подписание меморандума кредитной организации с Росагролизингом, нацеленного на сотрудничество в инвестиционных проектах агропромышленного комплекса (АПК). Партнерство дает новый импульс развитию растениеводства, животноводства и других отраслей.
Этот проект — не первый для Банка «РОССИЯ» в сфере поддержки сельского хозяйства. Организация стала одним из ключевых участников программы льготного кредитования АПК, запущенной Минсельхозом. Росагролизинг тоже финансировал ряд крупных проектов в отрасли.
Меморандум позволит объединить усилия, он станет очередным шагом в сотрудничестве с российскими аграриями и даст возможность поддержать множество значимых проектов в агропромышленном комплексе, подчеркнул председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.
— Мы партнеры с государственной компанией «Росагролизинг», основной опорный банк для этой организации, и мы уже активно работаем в течении последних двух-трех лет, — заявил топ-менеджер «Известиям».
Это удобная, доступная и долгосрочная поддержка, которая востребована аграриями всех подотраслей АПК — пищевиков, производителей кормовых пробиотиков, рыбхозов и животноводов, прокомментировал заключение меморандума гендиректор Росагролизинга Павел Косов.
— Объединение усилий с Банком «РОССИЯ» позволит укрепить работу именно в рамках комплексных решений и проектного финансирования, — подчеркнул он.
Подписание между АБР и Росагролизинг. На фото: Михаил Клишин и Павел Косов
Замещение импорта
Еще одно важное соглашение заключено в отрасли химической промышленности: трехсторонний документ подписали Банк «РОССИЯ», Корпорация развития Нижегородской области и компания «РусСилика».
Стороны планируют с 2023 по 2028 годы инвестировать порядка 8 млрд рублей в зону промышленно-производственного типа «Кулибин» в этом регионе — там будут выпускать химическую продукцию, которая заместит импортную. На площадке собираются запустить вторую очередь завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей.
— Наше соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и компанией «РусСилика» станет важным шагом в развитии отечественной промышленности, — подчеркнул Михаил Клишин. — Для Банка «РОССИЯ» важно поддерживать программы импортозамещения, которые активно реализуются в Нижегородской области — одном из важнейших для нас регионов.
Как отметил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, благодаря Банку «РОССИЯ» и компании «РусСилика» в Дзержинске появится второй производственный комплекс по выпуску импортозамещающей продукции. Это важный шаг в развитии экономики региона и промышленности всей страны.
— Продукция, которая будет производиться на предприятии, включена в отраслевые планы по импортозамещению в химической промышленности РФ, — уточнил Игорь Ищенко.
Подписание между АБР, Руссилика и корпорацией развития Нижегородской области. На фото: Михаил Клишин, Михаил Сутягинский и Антон Гаранин
Суверенитет и безопасность
Российская химическая и аграрная промышленность стали одними из центральных тем форума. Развитие обеих отраслей — часть стратегии обеспечения как российской продовольственной безопасности, так и глобальной. К тому же, без процветающей химической отрасли невозможно создать передовой высокотехнологичный сектор экономики, а ведь именно обеспечение технологического суверенитета России — одна из приоритетных задач сегодня, отметил профессор МГСУ, доктор экономических наук Кирилл Кулаков.
По словам эксперта, инвестиции в обрабатывающий сектор можно сравнить с вложениями «если не в автономность экономики, то, по крайней мере, в ее стрессоустойчивость и готовность к будущим внешним вызовам, аналогичным тем, с которыми России пришлось столкнуться в последние годы».
Роль химической промышленности в перспективе будет только расти, уверен член координационного совета, глава комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский. По его мнению, нынешний период глобальных перемен — эра возможностей для новых проектов.
— Особенно возрастает роль малой и среднетоннажной химии (МСТХ). Это понимает и государство: летом 2022 года под руководством главы кабмина Михаила Мишустина провели несколько стратегических сессий для определения критических областей, в которых в первую очередь необходимо обеспечить независимость от импортных составляющих. В результате эксперты сформировали портфель приоритетных проектов по импортозамещению в промышленности объемом примерно в 5,2 трлн рублей, — отметил Михаил Сутягинский.
Он напомнил, что за 2022 год предприятия химпрома получили господдержку почти на 30 млрд рублей. В том же году Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготные займы на реализацию 44 проектов в химической отрасли на 19,5 млрд. Это подчеркивает, что химия — во многом фундаментальная отрасль нашей экономики, заключил эксперт.
Импульс проектам
Подписание АБР с Фондом развития промышленности РФ. На фото: Михаил Клишин и Роман Петруца
15 июня на ПМЭФ также стало известно, что Банк «РОССИЯ» купил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности. Сделка на 4,2 млрд рублей заключена в соответствии с концепцией Минпромторга. Она предполагает, что банки выкупают надежные займы предприятий, которые уже запустили производство и фактически реализовали проект, но срок погашения их задолженности растянут во времени.
— Передача части портфеля позволит в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов, не дожидаясь планового возврата займов через два-три года. Банк «РОССИЯ» проявил высокий интерес к покупке части портфеля, что позволило быстро выйти на сделку, — рассказал директор ФРП Роман Петруца.
Стоит отметить, что после передачи портфеля в другой банк для всех этих заемщиков будут сохранены льготные условия, предоставленные ФРП при финансировании проекта — ставка, срок кредита, выплата процентов раз в квартал останутся прежними.
Председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин подчеркнул, что поддержка ключевых отраслей экономики и ведущих российских предприятий — одна из стратегических задач кредитной организации.
— Сделка с ФРП позволит не только оптимизировать финансирование, но и даст импульс новым важнейшим для страны проектам, — прокомментировал он.
В результате этого соглашения банк сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП». Ее после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в кредитную организацию.
Развитие транспорта
Михаил Клишин и гендиректор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин
Транспортная сфера также вошла в периметр инвестиционной активности Банка «РОССИЯ». Он заключил меморандум о сотрудничестве с ПК «Транспортные системы». Компания занимается производством городского общественного транспорта. Цель меморандума — развитие и расширение стратегического сотрудничества в сфере финансового и банковского обслуживания.
— Наше партнерство с «ПК Транспортные системы» направлено на поддержку российской транспортной отрасли, в том числе городского общественного транспорта, — рассказал Михаил Клишин. — Банк готов оказывать поддержку предприятию в реализации новых масштабных проектов. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным.
Как заявил «Известиям» гендиректор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровин, банк поддерживал компанию в очень нелегкое время — в начале СВО и после того, как на страну обрушились санкции. По его словам, ПК ТС уже поставляет трамвайные вагоны и троллейбусы, а для дальнейшего развития нужны финансы.
Возможности для образования
Помимо инвестиций в реальный сектор Банк «РОССИЯ» также объявил о проектах по сотрудничеству в образовательной сфере. На ПМЭФ кредитная организация подписала соглашение с фондом «Талант и успех». Вместе с научно-технологическим университетом «Сириус» планируется запустить образовательные программы для подготовки высококвалифицированных специалистов по финансовой математике, финансовой безопасности и информационным технологиям.
Также Банк «РОССИЯ» заявил о финансировании проектов фонда и его инвестиционных программ.
Подписание между АБР и центром «Сириус». На фото: Михаил Клишин и Елена Шмелева
— Это не только образование и наука, это поддержка подрастающего поколения. Потому что мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы молодежь у нас была грамотная, умная и правильно ориентированная. А ровно такие программы, которые, в частности, ведет и «Сириус», и не только «Сириус», помогают подрастающее поколение воспитывать правильно и быть спокойными в этом смысле, извините за громкие слова, за то, что подрастающее поколение в нашей стране будет достойно своих отцов, дедов. Я не сомневаюсь, что это получится, — заявил Михаил Клишин.
Он напомнил, что филиал Банка «РОССИЯ» в полном объеме функционирует на территории «Сириуса», предоставляя там финансовые услуги.
Позволить финансовым организациям создавать возможности для образования молодежи, особенно в сфере финансов, а также в экономике и информационной безопасности, — прекрасная инициатива, полагает соучредитель кадрового агентства «Стафф АП» Елена Лимонова.
— Это важно потому, что требования бизнеса зачастую опережают возможности высших учебных заведений по подготовке преподавателей, по базе, на основании которой ведется обучение, по реальным практическим примерам. Кроме того, возможность получать интересные востребованные профессии в РФ позволит удержать нужную нам молодежь внутри страны, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».
По ее мнению, создание новых учебных программ будет значительным вкладом в развитие страны: это эффективный симбиоз между бизнесом и образованием.