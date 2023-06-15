Контракты и обязательства: АПК и химпром получили миллиардные инвестиции на ПМЭФ

В АПК, химпром и другие важнейшие отрасли национальной экономики вложат многомиллиардные инвестиции. Об их масштабной поддержке стало известно 15 июня — на ПМЭФ-2023 Банк «РОССИЯ» подписал сразу несколько соглашений . В частности, кредитная организация заключила меморандум о сотрудничестве с Росагролизингом по инвестиционным проектам для аграриев, а также с компанией «РусСилика» и Нижегородской областью — о развитии химической промышленности. Еще одна громкая новость — банк заявил о выкупе кредитного портфеля Фонда развития промышленности на 4,2 млрд рублей . Какие еще сферы вошли в круг приоритетов Банка «РОССИЯ» и как эксперты оценивают потенциал вложений в российскую экономику — в материале «Известий».

Решения для АПК

Стенд Банка «РОССИЯ» на ПМЭФ-2023 сложно пропустить: он располагается в самом центре павильона H, рядом с площадкой Минобрнауки, а также стендами правительств четырех новых регионов страны — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 15 июня на стенде банка состоялось подписание меморандума кредитной организации с Росагролизингом, нацеленного на сотрудничество в инвестиционных проектах агропромышленного комплекса (АПК). Партнерство дает новый импульс развитию растениеводства, животноводства и других отраслей.

Этот проект — не первый для Банка «РОССИЯ» в сфере поддержки сельского хозяйства. Организация стала одним из ключевых участников программы льготного кредитования АПК, запущенной Минсельхозом. Росагролизинг тоже финансировал ряд крупных проектов в отрасли.

Меморандум позволит объединить усилия, он станет очередным шагом в сотрудничестве с российскими аграриями и даст возможность поддержать множество значимых проектов в агропромышленном комплексе , подчеркнул председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

— Мы партнеры с государственной компанией «Росагролизинг», основной опорный банк для этой организации, и мы уже активно работаем в течении последних двух-трех лет, — заявил топ-менеджер «Известиям».

Это удобная, доступная и долгосрочная поддержка, которая востребована аграриями всех подотраслей АПК — пищевиков, производителей кормовых пробиотиков, рыбхозов и животноводов, прокомментировал заключение меморандума гендиректор Росагролизинга Павел Косов.

— Объединение усилий с Банком «РОССИЯ» позволит укрепить работу именно в рамках комплексных решений и проектного финансирования, — подчеркнул он.

Подписание между АБР и Росагролизинг. На фото: Михаил Клишин и Павел Косов Фото: ИЗВЕСТИЯ

Замещение импорта

Еще одно важное соглашение заключено в отрасли химической промышленности: трехсторонний документ подписали Банк «РОССИЯ», Корпорация развития Нижегородской области и компания «РусСилика» .

Стороны планируют с 2023 по 2028 годы инвестировать порядка 8 млрд рублей в зону промышленно-производственного типа «Кулибин» в этом регионе — там будут выпускать химическую продукцию, которая заместит импортную. На площадке собираются запустить вторую очередь завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей.

— Наше соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и компанией «РусСилика» станет важным шагом в развитии отечественной промышленности, — подчеркнул Михаил Клишин. — Для Банка «РОССИЯ» важно поддерживать программы импортозамещения, которые активно реализуются в Нижегородской области — одном из важнейших для нас регионов .

Как отметил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, благодаря Банку «РОССИЯ» и компании «РусСилика» в Дзержинске появится второй производственный комплекс по выпуску импортозамещающей продукции. Это важный шаг в развитии экономики региона и промышленности всей страны.

— Продукция, которая будет производиться на предприятии, включена в отраслевые планы по импортозамещению в химической промышленности РФ, — уточнил Игорь Ищенко.

Подписание между АБР, Руссилика и корпорацией развития Нижегородской области. На фото: Михаил Клишин, Михаил Сутягинский и Антон Гаранин Фото: ИЗВЕСТИЯ

Суверенитет и безопасность

Российская химическая и аграрная промышленность стали одними из центральных тем форума. Развитие обеих отраслей — часть стратегии обеспечения как российской продовольственной безопасности, так и глобальной . К тому же, без процветающей химической отрасли невозможно создать передовой высокотехнологичный сектор экономики, а ведь именно обеспечение технологического суверенитета России — одна из приоритетных задач сегодня, отметил профессор МГСУ, доктор экономических наук Кирилл Кулаков.

По словам эксперта, инвестиции в обрабатывающий сектор можно сравнить с вложениями «если не в автономность экономики, то, по крайней мере, в ее стрессоустойчивость и готовность к будущим внешним вызовам, аналогичным тем, с которыми России пришлось столкнуться в последние годы».

Роль химической промышленности в перспективе будет только расти , уверен член координационного совета, глава комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский. По его мнению, нынешний период глобальных перемен — эра возможностей для новых проектов.

— Особенно возрастает роль малой и среднетоннажной химии (МСТХ). Это понимает и государство : летом 2022 года под руководством главы кабмина Михаила Мишустина провели несколько стратегических сессий для определения критических областей, в которых в первую очередь необходимо обеспечить независимость от импортных составляющих. В результате эксперты сформировали портфель приоритетных проектов по импортозамещению в промышленности объемом примерно в 5,2 трлн рублей, — отметил Михаил Сутягинский.

Он напомнил, что за 2022 год предприятия химпрома получили господдержку почти на 30 млрд рублей. В том же году Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготные займы на реализацию 44 проектов в химической отрасли на 19,5 млрд. Это подчеркивает, что химия — во многом фундаментальная отрасль нашей экономики, заключил эксперт.

Импульс проектам

Подписание АБР с Фондом развития промышленности РФ. На фото: Михаил Клишин и Роман Петруца Фото: ИЗВЕСТИЯ

15 июня на ПМЭФ также стало известно, что Банк «РОССИЯ» купил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности. Сделка на 4,2 млрд рублей заключена в соответствии с концепцией Минпромторга . Она предполагает, что банки выкупают надежные займы предприятий, которые уже запустили производство и фактически реализовали проект, но срок погашения их задолженности растянут во времени.

— Передача части портфеля позволит в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов , не дожидаясь планового возврата займов через два-три года. Банк «РОССИЯ» проявил высокий интерес к покупке части портфеля, что позволило быстро выйти на сделку, — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Стоит отметить, что после передачи портфеля в другой банк для всех этих заемщиков будут сохранены льготные условия, предоставленные ФРП при финансировании проекта — ставка, срок кредита, выплата процентов раз в квартал останутся прежними.

Председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин подчеркнул, что поддержка ключевых отраслей экономики и ведущих российских предприятий — одна из стратегических задач кредитной организации.

— Сделка с ФРП позволит не только оптимизировать финансирование, но и даст импульс новым важнейшим для страны проектам , — прокомментировал он.

В результате этого соглашения банк сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП». Ее после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в кредитную организацию.

Развитие транспорта

Михаил Клишин и гендиректор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Транспортная сфера также вошла в периметр инвестиционной активности Банка «РОССИЯ». Он заключил меморандум о сотрудничестве с ПК «Транспортные системы» . Компания занимается производством городского общественного транспорта. Цель меморандума — развитие и расширение стратегического сотрудничества в сфере финансового и банковского обслуживания.

— Наше партнерство с «ПК Транспортные системы» направлено на поддержку российской транспортной отрасли, в том числе городского общественного транспорта, — рассказал Михаил Клишин. — Банк готов оказывать поддержку предприятию в реализации новых масштабных проектов. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным.

Как заявил «Известиям» гендиректор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровин, банк поддерживал компанию в очень нелегкое время — в начале СВО и после того, как на страну обрушились санкции. По его словам, ПК ТС уже поставляет трамвайные вагоны и троллейбусы, а для дальнейшего развития нужны финансы.

Возможности для образования

Помимо инвестиций в реальный сектор Банк «РОССИЯ» также объявил о проектах по сотрудничеству в образовательной сфере. На ПМЭФ кредитная организация подписала соглашение с фондом «Талант и успех». Вместе с научно-технологическим университетом «Сириус» планируется запустить образовательные программы для подготовки высококвалифицированных специалистов по финансовой математике, финансовой безопасности и информационным технологиям .

Также Банк «РОССИЯ» заявил о финансировании проектов фонда и его инвестиционных программ.

Подписание между АБР и центром «Сириус». На фото: Михаил Клишин и Елена Шмелева Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Это не только образование и наука, это поддержка подрастающего поколения. Потому что мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы молодежь у нас была грамотная, умная и правильно ориентированная . А ровно такие программы, которые, в частности, ведет и «Сириус», и не только «Сириус», помогают подрастающее поколение воспитывать правильно и быть спокойными в этом смысле, извините за громкие слова, за то, что подрастающее поколение в нашей стране будет достойно своих отцов, дедов. Я не сомневаюсь, что это получится, — заявил Михаил Клишин.

Он напомнил, что филиал Банка «РОССИЯ» в полном объеме функционирует на территории «Сириуса», предоставляя там финансовые услуги.

Позволить финансовым организациям создавать возможности для образования молодежи, особенно в сфере финансов, а также в экономике и информационной безопасности, — прекрасная инициатива, полагает соучредитель кадрового агентства «Стафф АП» Елена Лимонова.

— Это важно потому, что требования бизнеса зачастую опережают возможности высших учебных заведений по подготовке преподавателей, по базе, на основании которой ведется обучение, по реальным практическим примерам . Кроме того, возможность получать интересные востребованные профессии в РФ позволит удержать нужную нам молодежь внутри страны, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

По ее мнению, создание новых учебных программ будет значительным вкладом в развитие страны: это эффективный симбиоз между бизнесом и образованием.