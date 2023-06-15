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Почта Банк и ДОМ.РФ договорились о сотрудничестве в сфере частного домостроения

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Фото: Пресс-служба Почта Банка
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Почта Банк и ДОМ.РФ договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития индивидуального жилищного строительства, повышения доступности и качества жилья для граждан России. Об этом сообщила пресс-служба Почта Банка. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как рассказали эксперты, сотрудничество предусматривает запуск и развитие программ ипотечного кредитования, повышение доступности ипотеки в малых городах и сельских населенных пунктах, в том числе с использованием широкой региональной сети, цифровых сервисов и инфраструктуры Почта Банка.

«Наша социальная миссия — повышать доступность базовых финансовых услуг на территории всей страны. Одна из наших задач — способствовать улучшению жилищных условий граждан. В рамках сотрудничества мы планируем вскоре запустить программу ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. Наши главные преимущества — масштабная сеть по всей стране и многолетний опыт работы в сфере загородной недвижимости по программе POS-кредитования — обеспечат нам отличные перспективы в этом сегменте. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где потребность в таких кредитах высока, как и уровень проникновения ИЖС», — отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.

«Ипотека на ИЖС — важная точка роста для рынка жилья. При соответствующем уровне развития инфраструктуры это самый привлекательный для семей формат для проживания. Кроме того, в нашей стране много городов, где половина жилых домов — это ИЖС, и при решении об улучшении жилищных условий важна возможность не менять сложившиеся образ и ритм жизни. Сотрудничество с Почта Банком позволит поддержать развитие цивилизованного рынка частного домостроения, повысить доступность ипотечных продуктов для граждан», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Для повышения доступности и удобства ипотеки Почта Банк планирует использовать не только возможности своей масштабной сети, но и современные цифровые сервисы. Предполагается, что оформление ипотечного кредита будет происходить удаленно и в онлайн-формате, а специалисты банка на каждом этапе ипотечной сделки проконсультируют по телефону и окажут необходимую поддержку.

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