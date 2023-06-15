Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания

Новочеркасская тепловая энергетическая станция (ГРЭС) в Ростовской области успешно возобновила свою работу в единой энергосистеме России после возгорания. Об этом сообщили 15 июня в пресс-службе станции.

«После выполнения обследования и инфраструктуры 15 июня в 4:07 включен в сеть энергоблок № 3 и несет нагрузку, подготавливается запуск других энергоблоков», — отмечено в Telegram-канале Новочеркасской ГРЭС.

Тепловая энергетическая станция загорелась в Новочеркасске днем ранее, 14 июня. Сообщалось, что вспыхнула кровля одного из энергоблоков.

Во время пожара пострадали трое работников станции, по предварительным данным, они получили ожоги различной степени.

В связи с ЧП работа объекта была временно приостановлена.

Позже в этот же день руководитель ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов сообщил, что возгорание на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС на площади 200 кв. м ликвидировано. Он также отметил, что пожар произошел из-за выброса газовоздушной смеси с последующим горением во время плановых работ.