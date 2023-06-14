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ГУ МЧС заявило о ликвидации пожара на Новочеркасской ГРЭС

ГУ МЧС: возгорание на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС на площади 200 кв. м ликвидировано
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Фото: МЧС России
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Возгорание на шестом энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области на площади 200 кв. м ликвидировано. Об этом 14 июня сообщил руководитель ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

«При проведении плановых работ произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением, внешнее воздействие исключено», — объявил причину возгорания Филиппов.

По его словам, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

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В этот день в Новочеркасске загорелась тепловая энергетическая станция. Сообщалось, что вспыхнула кровля одного из энергоблоков.

Во время пожара пострадали трое работников станции, по предварительным данным, они получили ожоги различной степени.

Работа объекта временно приостановлена.

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