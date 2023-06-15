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Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в четверг, 15 июня, опубликовало кадры работы российских военнослужащих.

Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевых вылетов выпустили ракеты по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. В результате удара были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских боевиков.

Как отметили в Минобороны, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и по авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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Ранее, 14 июня, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» Вооруженных сил России нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении. Он также отметил, что артиллерия группировки сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Молчаново, Кисловка и Новомлынск.

12 июня Зыбинский рассказал, что экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 поразил боевую технику ВСУ на купянском направлении. Экипаж нанес ракетно-бомбовый удар в районе населенного пункта Петропавловка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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