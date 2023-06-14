Государственная церемония похорон Берлускони завершилась

В Италии подошла к концу государственная церемония похорон бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Тело увезли к его вилле в Аркоре.

Когда месса закончилась, действующий президент Италии Серджо Маттарелла и официальные делегации сопроводили гроб к автомобилю, на котором его доставят на виллу.

Перед отъездом автомобиля с телом Берлускони от Миланского собора, где проходила церемония, собравшиеся на площади люди аплодировали и выкрикивали имя бывшего премьера.

Заупокойную мессу проводил архиепископ Милана Марио Дельпини. Церемонию посетили итальянские политики и зарубежные гости, в числе которых были премьер Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Ирака Абдуллатыф Рашид. На церемонии Евросоюз (ЕС) представлял еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Более 2 тыс. человек смогли присутствовать в храме. Еще 20 тыс. граждан со всей страны собрались на площади.

По протоколу церемонии усопшему отдают воинские почести, а затем его гроб сопроводили карабинеры в парадной форме.

В Италии объявлен общенациональный траур. В стране приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах республики. Посольство России в Италии также приспустило национальный флаг.

13 июня десятки людей пришли почтить память Берлускони к его вилле «Сан-Мартино». На саму территорию виллы могли пройти только родные и близкие Берлускони, однако собравшиеся у дома люди оставляли букеты цветов, плакаты, флаги партии политика «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых он являлся в разное время.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Итальянского политика внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию. Говорилось о прохождении Берлускони курса химиотерапии.

Экс-премьер Италии родился в Милане 29 сентября 1936 года.

В 1961 году он с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четырежды он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.