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Общенациональный траур объявят в Италии в день похорон Берлускони 14 июня

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Фото: AP/Antonio Calanni
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Государственные похороны бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони пройдут в Милане 14 июня. В этот день в Италии по решению правительства объявят общенациональный траур. Об этом 12 июня пишет газета La Repubblica, ссылаясь на секретаря совмина республики Альфредо Мантовано.

На фоне траура приспустят флаги на всех госучреждениях, посольствах и консульствах Италии.

«Он был прежде всего бойцом», — приводит издание слова председателя совета министров Италии Джорджи Мелони, которая высказалась об умершем политике.

Кавалер труда: ушел из жизни экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Друг России, медиамагнат и политический тяжеловес умер от лейкемии в миланской больнице

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» на 87-м году жизни. Возле медицинского учреждения, где лежал политик, собрались десятки сограждан.

Бывший итальянский премьер будет похоронен в кафедральном соборе Милана. На церемонию прощания приедет президент республики Серджо Маттарелла.

Гроб с телом Берлускони уже перевезли на его виллу в Аркоре.

Соболезнования семье погибшего выразил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, итальянец «внес неоценимый личный вклад» в развитие партнерских связей между Россией и Италией.

Берлускони внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию.

Сильвио Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Политической деятельностью Берлускони начал заниматься в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.

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