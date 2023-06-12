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Десятки итальянцев пришли к больнице, где умер Берлускони

После сообщения о смерти Берлускони десятки людей пришли к больнице, где он провел свои последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Милане десятки людей пришли к больнице, в которой скончался в понедельник, 12 июня, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Известия» публикуют видеокадры с места событий.

Ранее в этот день стало известно, что итальянский экс-премьер умер в миланской больнице Сан-Раффаэле в возрасте 86 лет. Действующий премьер-министр страны Джорджии Мелони назвала политика храбрым бойцом.

Последний цезарь: умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии скончался на 87-м году жизни

В свою очередь, российский дипломат, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в беседе с «Известиями» охарактеризовал бывшего премьер-министра Италии как яркого политика, уход которого из жизни является прискорбным фактом. По его словам, Берлускони всегда проявлял большое уважение по отношению к России.

Берлускони был внезапно госпитализирован и помещен в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Политической деятельностью Берлускони начал заниматься в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.

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