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Последний цезарь: умер Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии скончался на 87-м году жизни
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Фото: Global Look Press/Berlusconi Family Album
Сильвио Берлускони, у которого этой весной диагностировали лейкемию, умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане в возрасте 86 лет. Яркие моменты жизни и карьеры популярного политика — в галерее «Известий».
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Фото: Global Look Press/Berlusconi Family Album

Сильвио Берлускони в школьные годы, 1956 год

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Сильвио Берлускони, 1986 год
Фото: Getty Images/AGF

Сильвио Берлускони, 1986 год

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Президент «Милана» Сильвио Берлускони вместе со своей командой поднимает трофей после победы в финале Кубка европейских чемпионов во время матча между «Миланом» и «Бенфикой» на стадионе «Пратер», 23 апреля 1990 года, Вена
Фото: Getty Images/Alessandro Sabattini

Президент «Милана» Сильвио Берлускони вместе со своей командой поднимает трофей после победы в финале Кубка европейских чемпионов над «Бенфикой» на стадионе «Пратер», 23 апреля 1990 года, Вена

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Молодой Сильвио Берлускони в саду своей виллы недалеко от Милана с дочерями Барбарой (слева) и Элеонорой, рожденными от второй жены Вероники Ларио, 1994 год
Фото: Getty Images/Franco Origlia

Молодой Сильвио Берлускони в саду своей виллы недалеко от Милана с дочерями Барбарой (слева) и Элеонорой, рожденными от второй жены Вероники Ларио, 1994 год

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Сильвио Берлускони во время выборов в Италии, 1994 год
Фото: Getty Images/Langevin Jacques

Сильвио Берлускони во время выборов в Италии, 1994 год

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Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посетил Лампедузу и пообещал эвакуировать всех иммигрантов, 2011 год
Фото: Global Look Press/x99

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посетил Лампедузу и пообещал эвакуировать всех иммигрантов, 2011 год

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Президент РФ Владимир Путин и бывший председатель Совета министров Итальянской Республики, председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме, 2019 год
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин и бывший председатель Совета министров Итальянской Республики, председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме, 2019 год

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Депутат от партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге, 2019 год
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Депутат от партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге, 2019 год

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Сильвио Берлускони во время избирательной кампании, 2023 год
Фото: Global Look Press/LaPresse

Сильвио Берлускони во время избирательной кампании, 2023 год

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Сильвио Берлускони, 2023 год
Фото: Global Look Press/rafa jacinto

Сильвио Берлускони, 2023 год

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