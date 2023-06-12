Последний цезарь: умер Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони в школьные годы, 1956 год
Сильвио Берлускони, 1986 год
Президент «Милана» Сильвио Берлускони вместе со своей командой поднимает трофей после победы в финале Кубка европейских чемпионов над «Бенфикой» на стадионе «Пратер», 23 апреля 1990 года, Вена
Молодой Сильвио Берлускони в саду своей виллы недалеко от Милана с дочерями Барбарой (слева) и Элеонорой, рожденными от второй жены Вероники Ларио, 1994 год
Сильвио Берлускони во время выборов в Италии, 1994 год
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посетил Лампедузу и пообещал эвакуировать всех иммигрантов, 2011 год
Президент РФ Владимир Путин и бывший председатель Совета министров Итальянской Республики, председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме, 2019 год
Депутат от партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге, 2019 год
Сильвио Берлускони во время избирательной кампании, 2023 год
Сильвио Берлускони, 2023 год