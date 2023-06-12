Российский дипломат Карасин назвал Берлускони ярким политиком

Российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел России, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в комментарии «Известиям» назвал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ярким политиком, уход из жизни которого является прискорбным фактом.

«Это, безусловно, был яркий человек. Хотя многие и не знали его лично, но чувствовали его присутствие по его эмоционально заряженным выступлениям, порой довольно спорной позиции. Одним ярким политиком стало меньше, и это прискорбный факт», — сказал Карасин.

По словам экс-дипломата, он сам лично не был знаком с Берлускони. Однако можно говорить о большом уважении, которое политик всегда проявлял по отношению к России.

«Лично его я не знал, но он относился к России с уважением, принимал во внимание ее богатую историю, твердый нрав. Наверное, это также привлекало внимание к нему», — отметил Карасин.

Ранее в этот день газета Corriere della Sera сообщила, что экс-премьер Италии умер на 87-м году жизни в больнице.

Берлускони был внезапно госпитализирован и помещен в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию. 17 апреля он был переведен в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

На следующий день в итальянской прессе появилась информация о том, что политик проходит курс химиотерапии. Как отметили специалисты, тип лейкоза у Берлускони неагрессивный и появляется у людей старше 70 лет.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.