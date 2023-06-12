Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Телеграмма российского лидера опубликована 12 июня на сайте Кремля.

«Долгие годы возглавляя Совет министров и занимая другие важные государственные должности, он (Берлускони. — Ред.) очень многое сделал для экономического и социального развития страны, для упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене. Он по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом», — говорится в телеграмме Путина президенту Италии Серджо Маттарелле.

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