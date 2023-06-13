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Прощание с Сильвио Берлускони началось на вилле под Миланом

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Под Миланом на вилле San Martino в населенном пункте Аркоре во вторник, 13 июня, проходит прощание с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Прямую трансляцию ведет газета La Repubblica на своем сайте.

Церемония организована примерно в 20 км к северу от Милана. Доступ на территорию разрешен только родным и близким политика. Рядом с ограждением, несмотря на проливной дождь, собрались десятки местных и иностранных журналистов.

«Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил», — говорится на одном и плакатов возле виллы политика.

Там же лежат букеты цветов, флаги партии политика «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых Берлускони был в разное время.

В целях сохранения общественного порядка церемония прощания в студиях телекомпании семьи Берлускони Mediaset отменена, при этом она будет вести прямую трансляцию с похорон 14 июня.

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Похороны Берлускони пройдут в Милане. В этот день в Италии объявят общенациональный траур, в связи с чем приспустят флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах республики.

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Возле медицинского учреждения, где лежал политик, собрались десятки сограждан. Гроб с телом перевезли на виллу экс-премьера Италии в Аркоре.

Итальянского политика внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию. Сообщалось о прохождении итальянцем курса химиотерапии.

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