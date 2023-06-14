В чешских Карловых Варах не могут найти замену российским туристам

Популярные курортные города Чехии испытывают проблемы в связи со снижением потока отдыхающих, а также с качественным составом туристов, поскольку среди них почти нет россиян. Как сообщает 13 июня телеканал France 24, проблемы затронули города Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне.

Согласно статистике, по итогам 2022 года доля туристов из России упала с 61 тыс. до нескольких тысяч человек и продолжила сокращаться в текущем году. Это затронуло всех участников туриндустрии — от лечебниц и спа-центров до ресторанов и отелей.

Чаще всего указанные курорты за прошедший год посещали сами чехи — это около 500 тыс. человек. Как подсчитал директор агентства Czech Tourism Ян Хергет, средний чешский турист тратит около 700 крон (2700 рублей) в день.

«Для сравнения, гости из соседней Германии, составляющие около четверти от общего числа иностранцев, — порядка 2 тыс. крон (7,6 тыс. рублей). Россияне же оставляли на чешских курортах более 3,5 тыс. крон (13,3 тыс. рублей) на человека. Так что в финансовом плане это спад», — отметил Хергет.

Ранее, 9 апреля, замглавы Ассоциации турагентств страны Ян Папеж отмечал, что российские туристы с начала года стали чаще приезжать в Чехию по сравнению с предыдущим годом. Они добираются в страну через Турцию и Катар. По его данным, в 2022 году Чехию посетили около 10–15 тыс. россиян. Хотя перед пандемией коронавируса и конфликтом на Украине в страну ежегодно приезжало как минимум по 350–370 тыс. туристов из РФ.

В феврале в Карловых Карловых сообщали об убытках и сложностях из-за оттока российских туристов. Отмечалось, что городу удалось привлечь туристов из Чехии и стран Запада, однако спа-индустрия всё равно умирает.

В конце марта о сложностях без туристов из России заявили и в немецком Баден-Бадене. Для города-курорта наступил переломный момент, из-за чего существование здравницы оказалось под вопросом.

12 сентября 2022 года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35.