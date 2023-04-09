В Чехии заявили об ожидании роста числа россиян среди отдыхающих в стране

Российские туристы с начала года стали чаще приезжать в Чехию по сравнению с предыдущим годом, заявил замглавы Ассоциации турагентств страны Ян Папеж в воскресенье, 9 апреля.

«Некоторые из тех россиян, которые посетили Чехию в минувшем году, добирались сюда через Турцию и Катар, но в основном это были те граждане РФ, которые постоянно проживают в других странах, прежде всего в европейских», — рассказал он «РИА Новости».

Папеж добавил, что зачастую россияне в Чехию ехали с опаской, не зная, каким будет отношение к ним местных жителей и обслуживающего персонала.

«Когда выяснилось, что ничего плохого россиян здесь не ждет, их поток стал постепенно расти. Ожидаем, что в 2023 году мы примем гораздо больше туристов из РФ, чем в прошлом году», — выразил он надежду.

По данным Папежа, в 2022 году Чехию посетили около 10–15 тыс. россиян. Перед пандемией коронавируса и конфликтом на Украине в страны ежегодно приезжали как минимум по 350–370 тыс. туристов из РФ.

В конце марта о сложностях без туристов из России сообщал Баден-Баден. Для города-курорта наступил переломный момент, из-за чего существование здравницы оказалось под вопросом.

В феврале об убытках и сложностях из-за оттока российских туристов сообщал чешский город-курорт Карловы Вары. Городу удалось привлечь туристов из Чехии и стран Запада, но спа-индустрия всё равно умирает.

12 сентября 2022 года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35.