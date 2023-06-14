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Источники заявили о шантаже Армении со стороны США в связи с Карабахом

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Основным интересом западных посредников, пытающихся перехватить у Москвы главную роль в армяно-азербайджанском урегулировании, является стремление к минимизации или даже устранению российского присутствия на Южном Кавказе, включая физическое наличие российской базы в Армении и выход Еревана из российских интеграционных и оборонных соглашений. Об этом сообщается на сайте kp.ru в среду, 14 июня.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что США уже не ограничиваются посредничеством между Баку и Ереваном, а решили напрямую влезть в диалог Баку и Степанакерта. Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в «третьей стране» под присмотром американских кураторов. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, ему якобы угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе.

По данным источников, в целом в Степанакерте американская «миротворческая инициатива» встречена негативно. Однако ее лоббирует «министр иностранных дел» Нагорного Карабаха Сергей Газарян. При этом отмечается, что сам он находится в Ереване и пользуется поддержкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отмечается, что это может закончиться созданием новых угроз для развития ситуации в Нагорном Карабахе и коренным интересам армян, проживающих в регионе.

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Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

Ранее, 9 июня, в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и Пашиняна, передает НСН.

Российский президент обсудил с ним широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки, а также ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее, 25 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении. Тогда российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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