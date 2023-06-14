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Итальянцы со всей страны приехали в Милан на прощание с Берлускони

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Итальянцы со всей страны собрались на площади перед миланским собором, где будет проходить церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Как сообщает 14 июня «РИА Новости», она начнется в соборе в 16.00 мск.

По ее завершении тело политика будет кремировано в северном городе Валенца, затем урну с прахом покойного доставят в семейную капеллу на вилле «Сан-Мартино» в Аркоре примерно в 20 км к северу от Милана.

«Я приехала из Флоренции, чтобы присутствовать на похоронах. Для меня было очень важно быть тут. Берлускони был последним настоящим главой итальянского государства, с его смертью уходит целая эпоха», — заявила 40-летняя адвокат Маргарет.

Некоторые граждане Италии предпочитают не делиться своими чувствами с журналистами, но признаются, что они не из Милана.

«Невозможно перечислить все хорошие вещи, которые Берлускони сделал для Италии. Судебные дела, которые его затронули, ничего в этом не изменят. Он навсегда вошел в историю и сердце этой страны», — объяснил свое присутствие 50-летний художник-строитель Марио из Болоньи.

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В Италии объявлен общенациональный траур, в связи с чем приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах республики. Посольство России в Италии также приспустило национальный флаг.

Ранее, 13 июня, десятки людей пришли почтить память Берлускони к его вилле «Сан-Мартино». Доступ на саму территорию виллы был разрешен только родным и близким Берлускони. Возле дома люди оставляли букеты цветов, плакаты, флаги партии политика «Вперед, Италия», шарфы болельщиков клубов «Милан» и «Монца», владельцем которых он являлся в разное время.

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице «Сан-Раффаэле» в возрасте 86 лет. Итальянского политика внезапно госпитализировали и поместили в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у него диагностировали лейкемию. Говорилось о прохождении Берлускони курса химиотерапии.

Экс-премьер Италии родился в Милане 29 сентября 1936 года.

В 1961 году он с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четырежды он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.

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