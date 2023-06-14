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В Оренбурге 19 детей пострадали при нападении животных

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За последние две недели в приемный покой детской областной больницы обратились 19 детей с укусами домашних животных. Девять детей госпитализированы.

По данным «Урал56.ру», 12 случаев были связаны с укусами собак. Также дети пострадали при нападениях кошек, крыс и хомяков. Врачи отмечают, что наибольшую опасность представляет при укусе бешенство. Также вероятны осложнения, связанные с инфицированием раны.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин отметил, что в городе продвигается работа по строительству муниципального приюта для животных. В случае успешной реализации проекта приют сможет вместить до 500 животных и стать одним из крупнейших в России, пишет 56orb.ru. Однако глава города подчеркнул, что в корне решить проблему с нападениями не удастся. По закону собак отпускают обратно спустя 22 дня после отлова, если они не проявляют агрессии. Салмин считает, что в условиях приюта при регулярном питании животные становятся на время дружелюбными, поэтому определить агрессивность сложно.

16 апреля бездомные собаки насмерть загрызли девятилетнего ребенка рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на животных в администрацию. По подозрению в халатности был задержан глава управления ЖКХ.

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