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Гостям стенда «Арктика» на ПМЭФ предложили мороженое и кофе с олениной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Гости стенда «Арктика» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) могут попробовать мороженое с юколой — вяленым мясом оленя. Об этом рассказал 14 июня корреспондент «Известий».

Также посетителям предлагают и арктический кофе — в него тоже добавляется мясо оленя.

«Мороженое необычно тем, что в пломбир добавлены соль, черный перец и тертая стружка юколы. В основе кофе — напиток капучино, специальный сироп и оленье мясо. Мы просто любим наши северные вкусы — ягоды, мясо, рыбу — и решили вот так попробовать сочетать несочетаемое, потому что это необычно и интересно», — поделилась хозяйка стенда.

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Ранее в этот день сообщалось, что Мосгортранс на ПМЭФ-2023 представил робота-мороженщика. Машина создает десерт, который подается посетителям на игрушечном поезде.

ПМЭФ открылся ранее 14 июня в Санкт-Петербурге. Организаторы ожидают делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов может превысить 6 трлн рублей.

13 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России планирует выступить 16 июня на пленарной сессии форума.

ПФЭМ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

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