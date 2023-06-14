Мосгортранс показал робота-мороженщика на ПМЭФ-2023

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в среду, 14 июня, Мосгортранс представил робота-мороженщика.

Машина создает десерт, который подается посетителям на игрушечном поезде.

ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Ранее в этот день на форуме также была представлена новая Lada X-Cross 5. Производство новых кроссоверов стартует также в этот день на заводе «Lada Санкт-Петербург», который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ».