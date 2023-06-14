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Российские военнослужащие уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ

В МО РФ сообщили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) огнем из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июня.

В рамках контрбатарейной борьбы российские артиллеристы выявили позиции ВСУ и точечными ударами уничтожили артиллерийские орудия, минометы и скопления живой силы противника. Российские военные ведут работы круглосуточно.

«Разведка докладывает о выявленной цели. Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов — цель уничтожена. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей. Они ведут также разведку нашей территории», — рассказал один из военнослужащих ВС РФ.

Артиллеристы корректируют огонь с помощью беспилотников. Как рассказал командир орудия Д-30 с позывным Следак, перед военнослужащими стоит задача по уничтожению живой силы противника, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), бронетехники и других целей.

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Ранее, 4 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попытке проникновения украинской ДРГ в село Новая Таволжанка. Позднее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской ДРГ, после чего противник был рассеян и отошел с территории.

6 июня Гладков сообщил, что из региона вывезено почти 60 тыс. человек. Люди находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях.

8 июня село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, удары вызвали повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора

Атаки на районы Белгородской области ужесточились в конце мая.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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