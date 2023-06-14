Законодатель США внесла в конгресс статьи об импичменте Байдена

Член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) внесла в конгресс статьи об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте 13 июня.

«Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности», — написала она.

Как пояснила Боберт в разговоре с Fox News, она представит положения об импичменте в привилегированном порядке, если соответствующие комитеты «на самом деле не сделают что-то с неспособностью президента обезопасить южную границу и обеспечить безопасность страны».

11 мая в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом.

После этого американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам.

Теперь администрация Байдена ужесточает политику в отношении мигрантов. Для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизуют войска, на границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии.

12 мая бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием ситуацию на границе Мексики и США после отмены нормы о депортации мигрантов, введенной во время пандемии. По его словам, масштабное вторжение через южную границу США не имеет прецедентов нигде в мире.