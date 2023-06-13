Путин пообещал разобраться в вопросе невыплат за уничтоженную технику ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что для него неожиданно, что участникам специальной военной операции (СВО) не выплачивают средства за подбитую военную технику украинской армии. На эту тему он высказался на встрече с военкорами 13 июня.

«За самолет — 300 тыс., за танк — 100 тыс. рублей должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — сказал Путин.

В связи с этим глава государства пообещал разобраться с этим вопросом, обратившись с ним в Минобороны.

«Ребята очень мужественно, эффективно работают. Сейчас говорил вот, когда мы начали беседу, что атака идет на двух направлениях. И [там] несколько танков подбито с помощью авиации <…> и пехоты», — отметил президент.

Кроме того, Путин обратил внимание на работу военных летчиков. По его словам, они настоящие герои.

Ранее, 19 мая, Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

16 мая глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам, касающимся СВО на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

Днем позднее он также представил список мер поддержки участников СВО, которые войдут в единый стандарт. В перечне оказалось, в частности, предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога, сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка — участника СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.