Путин выразил недоумение в связи с поддержкой Зеленского возрождения имени Бандеры

Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский, имеющий еврейские корни, поддерживает возрождение имени фашиста Степана Бандеры.

«Я не понимаю этого, когда они (нацисты. — Ред.) просто уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя с иже с ним подобных, и теперь с этими плакатами разгуливают», — отметил Путин 13 июня на встрече с военкорами.

Президент также добавил, что сейчас на Украине «сбрасывают с пьедестала» основателя Советского социалистического государства Владимира Ленина, зато Бандеру возводят в герои.

Ранее, 2 мая, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил предложение учредить на Украине орден украинского националиста Бандеры с тем, как если бы в Германии решили ввести орден Адольфа Гитлера.

1 мая на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением учредить орден имени украинского националиста и пособника нацистов Бандеры. Для рассмотрения президентом, она должна набрать 25 тыс. голосов.

В январе Верховная рада удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры после критики со стороны правительства Польши. Днем ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Он был идеологом событий 1943 года, которые называют волынской резней. Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.