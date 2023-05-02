Медведев возмутился идеей ввести на Украине орден Степана Бандеры

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил предложение учредить на Украине орден украинского националиста Степана Бандеры с тем, как если бы в Германии решили ввести орден Адольфа Гитлера. Об этом политик написал 2 мая в своем Telegram-канале.

«Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо», — написал он.

По мнению Медведева, киевский режим может «забацать» еще орден Евгена Коновальца и медаль Романа Шухевича.

«Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера», — поделился он мнением.

В целом страны, которые были союзниками гитлеровской Германии, могут прославлять «всех европейских нацистов скопом».

«А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить?» — заключил Медведев.

Накануне, 1 мая, на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с предложением учредить орден имени украинского националиста и пособника нацистов Бандеры. Для рассмотрения президентом, она должна набрать 25 тыс. голосов.

В январе Верховная рада удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры после критики со стороны правительства Польши. Днем ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Осенью 2022 года в центре украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) улицу Шмидта переименовали в улицу Степана Бандеры.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Он был идеологом событий 1943 года, которые называют волынской резней. Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.